Echo, prime reazioni alla serie Marvel: 'Incredibile e violenta'

La scorsa settimana si è svolta a Londra una speciale proiezione dei primi due episodi di Echo, la nuova serie televisiva prodotta dai Marvel Studios e prima vietata ai minori. I presenti hanno avuto modo di pubblicare online i propri commenti e le proprie impressioni, che sembrano del tutto positive.

"I fan di Marvel's Daredevil di Netflix la adoreranno. Marvel si è ricordata che può essere violenta e dark. Alaqua Cox è grandiosa, anche se non apprezzo tutte le decisioni creative che hanno preso", scrive Tom Percival. "Se la posta in gioco dell'MCU vi fa desiderare qualcosa di più radicato, Echo è ciò che fa per voi. Ho visto due episodi ed è un thriller d'azione duro e con un'ottima rappresentazione della cultura dei nativi americani. Non vedo l'ora di vedere gli ultimi tre quando usciranno a gennaio", aggiunge Paul Klein.

"Ho apprezzato i primi due episodi Echo, che hanno una scena incredibile (e violenta) che voglio vedere più e più volte. Il sound design è ottimo. La brillantezza di Alaqua Cox continua ad intrigarmi, ma ho trovato la narrazione ed il ritmo traballanti", commenta Emily Murray. "Più matura degli altri show Marvel su Disney+, grande scena di lotta con Daredevil. Ho adorato Kingpin. Fantastiche sene d'azione. Sembra più una serie realizzata per la TV [rispetto ad altre serie Marvel]. La posta in gioco è più intima, perfetta per il brand Spotlight. Non vedo l'ora di vedere gli altri episodi."

Echo: Marvel inserirà l'etichetta Spotlight nella speranza di riconquistare i fan, ecco di cosa si tratta

Locandina di Echo

Per provare a risollevarsi e riconquistare il pubblico, la Marvel ha deciso di lanciare una nuova sottocategoria di progetti denominata Marvel Spotlight, che sarà annunciata da un nuovo tema composto da Michael Giacchino.

Questa etichetta, che farà la sua comparsa in apertura della serie Echo, fungerà da disclaimer per avvisare i fan che il film o il programma televisivo che stanno per guardare può essere apprezzato da solo, senza bisogno di aver visto nulla in anticipo.

Marvel.com ha riferito che il capo dello streaming dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha dichiarato: "Marvel Spotlight ci offre una piattaforma per portare sullo schermo storie più concrete e basate sui personaggi e, nel caso di Echo, concentrandoci su aspetti più realistici che sulla continuità dell'MCU".

Winderbaum ha proseguito: "Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o I Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider Spotlight, il nostro pubblico non ha bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa sta succedendo nella storia di Echo".