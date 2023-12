Echo: un nuovo video dietro le quinte anticipa la serie piena di azione

I Marvel Studios hanno diffuso una video del dietro le quinte di Echo, la nuova serie Marvel con protagonisti Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio e Charlie Cox che debutterà il 9 gennaio su Disney+. Il video include numerose riprese ricche di azione e regala un ulteriore sguardo ai personaggi di Kingpin e Maya Lopez.

Di seguito potete vedere la clip di Echo:

Echo

Echo sarà il primo show della Marvel con rating TV-MA (cioè indirizzata a un pubblico maturo) e la prima serie ad avere l'etichetta Marvel Spotlight. La sinossi recita : "Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin".

Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, D'Onofrio in quelli di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil, lo show avrà come protagonisti anche Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. I cinque episodi di cui è composta Echo saranno trasmessi su Disney+ dal 9 gennaio 2024.