Easy Girl: Emma Stone schiaffeggiò davvero la sua co-star durante la scena di sesso

Dopo 10 anni dall'uscita di Easy Girl al cinema, il regista Will Gluck ha ricordato un episodio molto divertente: quando Emma Stone ha preso a schiaffi Dan Byrd in un momento intimo.

Lo scorso weekend la commedia teen Easy Girl ha compiuto 10 anni e il regista Will Gluck ha ricordato con piacere il film che ha lanciato sul grande schermo Emma Stone, ora una delle star più amate di Hollywood, protagonista che sul set ha schiaffeggiato il suo collega Dan Byrd durante la scena di sesso finto.

Emma Stone in un'immagine di Easy A

Easy Girl, versione moderna de La Lettera Scarlatta, vedeva Emma Stone nei panni di Olive Penderghast, una ragazza di 17 anni che viene additata come sgualdrina a causa di false voci su di lei. Una delle scene più divertenti è quella in cui Olive e il suo migliore amico Brandon simulano una scena di sesso per far credere a tutti che stanno insieme. Il regista Will Gluck ha ricordato, durante un'intervista con EW, questa scena con divertimento, rivelando che Emma Stone schiaffeggiò realmente il collega per rendere il tutto più realistico:

"Emma colpì Dan molte volte. Non voleva farlo molto forte. Dan era molto bravo le diceva 'Devi farlo, devi continuare a schiaffeggiarmi' Quelli sono veri schiaffi...La scena funziona perché si sono impegnati molto per farla, ed è stato davvero divertente".

Guardando questa scena di Easy Girl, in effetti, ci si rende conto che i due attori si sono molto divertiti a girarla, nonostante il povero Dan Byrd abbia ricevuto molti schiaffi. Will Gluck, inoltre, ha anche ricordato divertito che Emma Stone durante la scena si è affaticata così tanto che pensava di aver avuto un attacco d'asma:

"Quella è stata anche la volta in cui Emma ha avuto il suo finto attacco d'asma. Stava saltando sul letto così tanto che ha iniziato a stancarsi. Abbiamo dovuto interrompere le riprese. Ha detto che aveva l'asma. È venuto un medico, l'ha curata e alla fine ha confessato 'In realtà non ho l'asma, sono solo fuori forma.'"

Easy Girl è stato realizzato all'epoca con un budget di 8 milioni di dollari, presentato poi in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival del 2010. Sei giorni dopo, arrivò nelle sale, recuperando il doppio del budget entro la fine del weekend di apertura.