Easy A: in arrivo il film spinoff della commedia con Emma Stone

La commedia Easy A, con protagonista Emma Stone, è al centro di un possibile spinoff in fase di sviluppo.

Easy A, la commedia con protagonista Emma Stone, avrà un film spinoff, progetto attualmente in fase di sviluppo per conto di Screen Gems.

L'attrice premio Oscar, tuttavia, non dovrebbe ritornare sul set del nuovo lungometraggio.

La sceneggiatura sarà firmata da Bert Royal, già autore del primo film, che si occuperà anche della regia del progetto legato a Easy A, distribuito in Italia con il titolo di Easy Girl.

Al centro della trama dovrebbero esserci gli studenti dello stesso liceo mostrato nel cult con Emma Stone e l'obiettivo è di espolorare alcune delle stesse tematiche del primo capitolo della storia e introducendo nuovi spunti. La star del cinema non dovrebbe quindi apparire, tranne nel caso di un cameo, considerando che i protagonisti saranno nuovi studenti e insegnanti.

Easy A è stato diretto nel 2010 da Will Gluck e ha incassato oltre 75 milioni di dollari dando un'importante spinta alla carriera della sua star, alle prese con il ruolo di una studentessa che deve fare i conti con delle indiscrezioni e gossip non confermati sul suo conto, affrontando la situazione con ironia, sarcasmo e traendo ispirazione da La lettera scarlatta.

Nel team del nuovo progetto ci sarà anche Zanne Devine, già tra i produttori del film originale.

