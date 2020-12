Earwig and the Witch: il trailer del nuovo film di Studio Ghibli, il primo realizzato in digitale

Earwig and the Witch è il nuovo film prodotto da Studio Ghibli e online è apparso il primo trailer che regala qualche sequenza dell'atteso progetto, svelando alcune sequenze dell'incredibile avventura vissuta dalla giovane protagonista.

Nel filmato si vede la ragazzina alle prese con villain, un adorabile gatto nero, strane apparizioni, pozioni e altri orfani.

Il film Earwig and the Witch è diretto da Goro Miyazaki, è tratto dal romanzo scritto da Diana Wynne Jones, e debutterà nelle sale giapponesi il 18 dicembre.

La sinossi ufficiale del progetto realizzato in CGI anticipa: "Non tutti gli orfani amerebbero vivere alla St. Morwald's Home for Children, ma Earwig sì. Ha qualsiasi cosa possa desiderare, quando lo vuole, ed è sempre stato così fin da quando è stata lasciata sulla porta dell'orfanotrofio. Ma tutto cambia il giorno in cui Bella Yaga e il Mandrake arrivano nella struttura, fingendosi genitori affidatari. Earwig viene portata nella loro misteriosa casa piena di stanze invisibili, pozioni, e libri di incantesimi, con la magia in ogni angolo. La maggior parte dei ragazzini fuggirebbe terrorizzato da una casa come quella, ma non Earwig. Usando la sua astuzia e con tanto aiuto da un gatto parlante, lei decide di dimostrare alla strega chi comanda".