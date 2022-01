Earwig e la strega in blu-ray, la recensione: Studio Ghibli e animazione digitale, la rivincita dell'homevideo

Earwig e la Strega: una scena del film

Il passaggio al digitale dello Studio Ghibli ha fatto discutere e ha destato alcune perplessità in molti addetti ai lavori. Forse la CGI si è dimostrata troppo acerba o magari non proprio consona per veicolare la poesia e la malinconia dei film dello Studio, che proprio a causa dello sforzo nello step tecnico, non ha dato probabilmente il massimo sul piano narrativo. Adesso, come vedremo nella recensione di Earwig e la strega in blu-ray, l'uscita del prodotto Lucky Red distribuito da Koch Media (con la sua etichetta Anime Factory) permette di rivedere e in qualche modo approfondire il discorso sul film diretto da Goro Miyazaki, figlio del celebre Hayao. La prima animazione in computer grafica dello Studio Ghibli vede protagonista Earwig, una bambina che vive nell'orfanotrofio di St. Morwald e viene adottata da una misteriosa donna di nome Bella Yaga, che si scopre essere una terribile strega.

Strana sensazione dal Ghibli digitale, ma video fantastico per dettaglio e fluidità

Se Earwig e la strega ha lasciato qualche perplessità sul piano artistico, non c'è invece alcun dubbio sull'eccellente qualità del blu-ray, formidabile sul piano video-audio e pienamente soddisfacente anche per quanto riguarda gli extra. Certo fa un po' strano vedere l'animazione digitale in un film dello Studio Ghibli, con immagini che assumono un aspetto tridimensionale rispetto a quello tradizionalmente piatto di Miyazaki. Detto questo, il video è fantastico, con un quadro nitidissimo che è davvero una bellezza da ammirare, caratterizzato da un dettaglio preciso e incisivo, capace di esaltare le figure e i loro movimenti, peraltro sempre perfettamente fluidi. Il tutto valorizzato da un contrasto ottimamente calibrato e da un croma decisamente esuberante dai colori vibranti e brillanti.

Earwig e la strega, la recensione: Studio Ghibli cerca la magia anche in CGI

Earwig e la Strega: una sequenza

L'audio: un'esperienza avvincente per energia e precisione dei microdettagli sonori

Earwig e la Strega: una sequenza del film animato

Ottime notizie anche dall'audio, che vede la presenza di una traccia lossless DTS HD Master Audio 5.1 sia per l'italiano che per l'originale giapponese. Siamo di fronte infatti a un reparto che regala un'esperienza potente e un ascolto avvincente, grazie a un mix perfettamente bilanciato: in particolare l'asse posteriore è molto aggressivo e perfetto nel sottolineare ogni singolo effetto, anche quelli più sottili, con una direzionalità chirurgica. Notevole impatto anche dagli effetti meteo, soprattutto per i tuoni che rivelano anche bassi poderosi. In questo contesto i dialoghi restano sempre chiari e nitidi, con una colonna sonora corposa e avvolgente.

Gli extra: gli storyboard di tutto il film e un lungo making of

Earwig e la Strega: una scena del film d'animazione

Non delude nemmeno il reparto degli extra. Oltre al trailer, troviamo gli storyboard dell'intero film, per cui gli appassionati dei disegni potranno ammirare il prodotto con questa particolare modalità (assieme al sonoro) per oltre un'ora e venti. E poi troviamo un making of di 30 minuti molto interessante, un vero e proprio dietro le quinte che attraverso le interviste al Goro Miyazaki, al produttore Toshio Suzuki e ad altri membri dello staff coinvolti nell'animazione e negli effetti CGI, approfondisce la realizzazione del film, la genesi e il processo produttivo.