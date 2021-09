Earwig e la strega, su Netflix in streaming da oggi

Earwig e la strega, il film di animazione diretto da Goro Miyazaki, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2021 per gli utenti abbonati!

Earwig e la strega, il film di animazione diretto da Goro Miyazaki, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2021 per gli utenti abbonati, dopo esser uscito nelle sale il 21 luglio scorso!

La sinossi ufficiale del film anticipa: "Non tutti gli orfani amerebbero vivere alla St. Morwald's Home for Children, ma Earwig sì. Ha qualsiasi cosa possa desiderare, quando lo vuole, ed è sempre stato così fin da quando è stata lasciata sulla porta dell'orfanotrofio. Ma tutto cambia il giorno in cui Bella Yaga e il Mandrake arrivano nella struttura, fingendosi genitori affidatari. Earwig viene portata nella loro misteriosa casa piena di stanze invisibili, pozioni, e libri di incantesimi, con la magia in ogni angolo. La maggior parte dei ragazzini fuggirebbe terrorizzato da una casa come quella, ma non Earwig. Usando la sua astuzia e con tanto aiuto da un gatto parlante, lei decide di dimostrare alla strega chi comanda".

Earwig e la Strega: una sequenza

Earwig e la strega è diretto dal regista e animatore giapponese Goro Miyazaki, figlio di Hayao Miyazaki e dell'animatrice Akemi Ota. Il lungometraggio è basato sull' omonimo romanzo di Diana Wynne Jones a cui è ispirato anche Il castello errante di Howl di Hayao Miyazaki. Il film, il terzo d'animazione firmato da Gorō Miyazaki dopo I racconti di Terramare e La collina dei papaveri, è il primo film in digitale realizzato dal celebre Studio Ghibli.

Earwig e la strega è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.