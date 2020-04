Earth - Un giorno straordinario: stasera su Rai2 il documentario sulle meraviglie del Pianeta Terra

Arriva stasera su Rai2 alle 21:20 Earth - Un giorno straordinario, il documentario realizzato nel 2017 da BBC Earth Films, sequel arrivato a distanza di 10 anni dall'apprezzatissimo Earth - La nostra terra.

Una dichiarazione d'amore per la Terra, un omaggio al pianeta e alle creature che lo abitano con 24 ore d'anticipo rispetto alla Giornata Mondiale della Terra 2020, fissata per domani 22 aprile. L'inconfondibile voce di Diego Abatantuono, nella versione italiana (la versione originale vede Robert Redford e Jackie Chan come narratori), accompagna gli spettatori alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai: luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo.

Una finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione, zebre, pinguini, giraffe: le loro vite scorrono parallele nell'arco di un'unica indimenticabile giornata. Una produzione che ha richiesto cinque anni di riprese.