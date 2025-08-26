Dwyane Johnson e la rivoluzione di The Smashing Machine: "Avevo paura di questo tipo di ruoli"

L'attore, che ha costruito la sua carriera di successo sui blockbuster d'azione, ha accettato di prendere parte al biopic come nuova sfida ed è già in odore di Oscar

Dwayne Johnson ha recentemente parlato con Vanity Fair del suo ruolo in The Smashing Machine, il film drammatico di Benny Safdie in cui Johnson interpreta Mike Kerr, due volte campione dei pesi massimi UFC.

Si tratta di una svolta drammatica piuttosto rara per Johnson, abituato ai blockbuster d'azione, che ha ammesso di aver provato un livello di nervosismo senza precedenti all'inizio delle riprese. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 novembre con I Wonder Pictures.

"Era molto autentico. Non provavo quella sensazione da molto, molto tempo, ero davvero spaventato e pensavo: 'Non so se ce la posso fare. Ce la posso fare?'", ha raccontato Johnson. "Mi sono reso conto che forse queste opportunità non mi si presentavano perché avevo troppa paura di esplorare questo genere di cose... Volevo davvero l'opportunità di fare qualcosa di crudo e grintoso e mettermi a nudo. E all'improvviso è arrivato Smashing Machine".

The Smashing Machine: la locandina italiana del film con Dwayne Johnson

Dwayne Johnson e la reunion con Emily Blunt

Il film ripercorre i trionfi professionali e le difficoltà personali di Kerr, comprese le sue battaglie contro l'abuso di sostanze stupefacenti e il suo rapporto tumultuoso con la moglie Dawn (Emily Blunt). Johnson e Blunt sono diventati amici intimi dopo aver recitato insieme in Jungle Cruise della Disney, il che ha aiutato Johnson a mostrare il suo lato vulnerabile davanti alla macchina da presa.

"DJ è stato etichettato come il grande eroe che ha tutte le risposte, che risolverà ogni problema e che è invincibile", ha dichiarato Blunt a Vanity Fair. "Penso che fino a questo momento, forse, lui pensasse che quello fosse l'unico ruolo in cui la gente voleva vederlo".

L'attrice ha definito la trasformazione di Johnson un'immersione naturale nel personaggio di Kerr, "è scomparso totalmente nel personaggio, era inquietante. Fin dal primo giorno, era completamente altrove. Ha assorbito così tanto di ciò che Mark ha vissuto che è stato bellissimo vedere questa persona abbandonare l'immagine che doveva rappresentare, quella di The Rock, e dividersi a metà per questo ruolo".