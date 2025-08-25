Dwayne Johnson si è trasformato per The Smashing Machine: "Ogni giorno 3-4 ore di trucco per diventare Kerr"

Dwayne Johnson ha svelato che per recitare in The Smashing Machine, il film diretto da Benny Safdie che verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2025, ha trascorso molte ore ogni giorno per completare il trucco necessario.

The Rock, sul grande schermo, interpreterà il campione UFC Mike Kerr e la star action ha ammesso di aver dovuto affrontare dubbi e paure personali prima di arrivare sul set.

La trasformazione in Mike Kerr

Parlando con Vanity Fair, Dwayne Johnson ha raccontato: "Era davvero reale. Non avevo vissuto quella situazione da davvero molto tempo, ero realmente spaventato e pensavo: 'Non so se posso farlo. Posso riuscirci?'".

The Rock, parlando del film diretto da Safdie, ha aggiunto: "Mi sono reso conto che forse non ricevevo queste opportunità perché avevo troppa paura di esplorare queste cose... Avevo così tanta voglia di avere un'opportunità di fare qualcosa di qualcosa di crudo, grintoso e di aprirmi. E, improvvisamente, The Smashing Machine è arrivato".

Dwayne Johnson è Mark Kerr nella prima foto di The Smashing Machine

L'attore, che prossimamente dovrebbe lavorare con Darren Aronofsky, ha poi parlato della sua preparazione prima dei ciak: "Stavo semplicemente seduto davanti allo specchio per tre-quattro ore e osservavo il cambiamento. C'erano circa 13 o 14 diverse protesi per il trucco. Leggeri cambiamenti, tuttavia penso che avessero davvero un impatto visivo".

Dwayne ha proseguito: "Prima di arrivare sul set, ero Mark Kerr e lo sentivo, da come camminava a come parlava, alla sua prospettiva sulla vita...".

Ad aiutarlo nella sua interpretazione è stata anche l'amicizia con Emily Blunt: "Quella vicinanza ha creato la fiducia, che poi ci ha permesso di avere la vulnerabilità che ci ha quindi permesso di andare ovunque". L'attrice ha confermato che era possibile notare la trasformazione del collega: "Era come se sparisse completamente, era spaventoso. Fin dal primo giorno era altrove".

Cosa racconterà The Smashing Machine

Kerr è stato un artista di arti marziali miste che ha combattuto dal 1997 al 2009, vincendo quattro campionati mondiali ADCC nella sua carriera. Nel 2002, Kerr è stato protagonista di un documentario della HBO intitolato proprio "The Smashing Machine", incentrato sui suoi problemi di abuso di sostanze e sui rapporti burrascosi con la fidanzata e gli allenatori.

Tra gli interpreti ci sono anche Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin e Oleksandr Usyk.

Kerr e Safdie sono co-sceneggiatori del film. Safdie, Johnson, Danny Garcia, Eli Bush, Hiram Garcia e David Koplan sono i produttori. Tracey Landon è il produttore esecutivo.