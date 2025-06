Darren Aronofsky torna alla regia con Breakthrough, thriller psicologico con protagonista Dwayne Johnson

Darren Aronofsky è pronto a tornare dietro la macchina da presa con Breakthrough, un nuovo thriller psicologico prodotto da A24. Il regista di Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero guiderà un cast che include anche Dwayne Johnson, in un ruolo sorprendentemente lontano dai suoi abituali personaggi.

Il film, scritto dal promettente Zeke Goodman, è un thriller psicologico ambientato nella California del Sud nei primi anni Duemila. Johnson non interpreterà il protagonista, ma un personaggio secondario carismatico e manipolatore: un guru dell'auto-aiuto che esercita un'influenza crescente su un giovane in crisi d'identità. Un ruolo decisamente fuori dagli schemi per l'attore, noto per i suoi blockbuster d'azione e i personaggi larger than life.

Il casting per il protagonista è ancora in corso, ma Breakthrough segna chiaramente un cambio di rotta per Johnson, che sembra intenzionato a costruirsi una nuova immagine nel panorama del cinema d'autore. Il film si inserisce in un percorso che lo ha già visto collaborare con Martin Scorsese e Benny Safdie, dimostrando una volontà concreta di esplorare territori narrativi più maturi e stratificati.

Aronofsky, tra cinema d'autore e progetti ambiziosi

Per Darren Aronofsky, Breakthrough si aggiunge a un'agenda ricca di titoli ambiziosi. Il regista sta per tornare nelle sale con Caught Stealing, adattamento del romanzo pulp di Charlie Huston, previsto in uscita entro la fine dell'estate. E all'orizzonte ci sono anche Cujo, un nuovo progetto targato Netflix, e un biopic su Elon Musk in collaborazione con A24.

Il regista Darren Aronofsky sul set del film The Wrestler

In Caught Stealing, Aronofsky dirige Austin Butler nei panni di Hank Thompson, un ex promessa del baseball che, lasciatasi alle spalle la carriera sportiva, si ritrova coinvolto in una spirale criminale surreale e pericolosa. Al suo fianco un cast stellare: Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Bad Bunny e Griffin Dunne. Butler interpreta un uomo qualunque che, per fare colpo sulla nuova fiamma (Kravitz), accetta di occuparsi del gatto di un vicino. Ma finisce nei guai quando due criminali lo scambiano per un'altra persona, convinti che sappia dove sono nascosti milioni di dollari della mafia.