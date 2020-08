Dwayne Johnson si conferma l'attore più pagato del 2020: svelata la top 10

Per il secondo anno consecutivo, Dwayne Johnson occupa il primo posto nella classifica dei 10 attori più pagati nel 2020 seguito nella classifica da Ryan Reynolds e Mark Wahlberg.

Dwayne Johnson Ryan Reynolds Mark Wahlberg Ben Affleck Vin Diesel Akshay Kumar Lin-Manuel Miranda Will Smith Adam Sandler Jackie Chan

The Rock ha infatti incassato 87,5 milioni di dollari, superando l'interprete di Deadpoolche si è dovuto "accontentare" di 71,5 milioni di dollari. A rendere noti questi dati è stato il rapporto annuale di Forbes, il quale riporta anche il terzo posto di Mark Wahlberg (58 milioni), il quarto di Ben Affleck (55 milioni) ed il quinto di Vin Diesel (54 milioni). L'attore indiano Akshay Kumar, invece, si piazza al sesto posto della classifica (48,5 milioni) e perde quindi due posizioni rispetto allo scorso anno, avendo guadagnato 20 milioni in meno. New entry è invece Lin-Manuel Miranda, acclamato autore ed interprete del musical Hamilton, disponibile sulla piattaforma Disney+. Il suo incasso ammonta a 45,5 milioni di dollari. Da segnalare, infine, il ritorno in classifica di Will Smith (44,5 milioni), Adam Sandler (41 milioni) e Jackie Chan (40 milioni).

Un primato, quello di Dwayne Johnson, che non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerato l'ampio seguito sul quale può contare un personaggio come lui (basti pensare agli oltre 190 milioni di followers su Instagram): se il suo nome appare nel cast di un film, il successo al botteghino è assicurato e lo sanno bene le major che non possono far altro che ricoprirlo d'oro. Bisogna poi tener conto delle royaltes per la sua linea di abbigliamento, scarpe e cuffie in collaborazione con Under Armour.

Negli ultimi quattro anni sono state tante le opere che hanno visto protagonista l'ex wrestler, la maggior parte delle quali rappresentano dei blockbuster con incassi a nove cifre, a partire dalla saga di Fast & Furious - Hobbs & Shaw fino ad arrivare ai due capitoli di Jumanji, passando per Rampage - Furia animale e Baywatch. Prossimamente lo vedremo al fianco di Emily Blunt nel film Disney Jungle Cruise, le cui riprese sono già state ultimate da tempo, rimandato al 20 luglio 2021.

Si attendono invece novità riguardanti la produzione di Black Adam, opera diretta da Jaume Collet-Serra che segnerà l'esordio di Dwayne Johnson nel DCEU. I lavori per la realizzazione del film sono stati infatti rimandati a causa della pandemia globale ma già la prossima settimana, attraverso l'ospitata di The Rock all'evento DC FanDome potremo saperne di più.