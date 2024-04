Dwayne Johnson spiega perché non sosterrà più Joe Biden pubblicamente, ricevendo i fischi di The View

Dwayne Johnson, durante un'intervista rilasciata a Fox & Friends, ha parlato delle elezioni presidenziali spiegando perché non ha intenzione di condividere il suo sostegno a uno dei candidati, dichiarazioni che hanno suscitato alcune reazioni negative. Il pubblico di The View, mentre le conduttrici commentavano le parole della star del cinema, ha infatti iniziato a fischiare per dimostrare la propria disapprovazione.

La spiegazione di The Rock

Una foto di Dwayne Johnson

L'attore Dwayne Johnson ha commentato il fatto che quattro anni fa aveva dichiarato pubblicamente di aver sostenuto Joe Biden e di aver deciso di non fare lo stesso questa volta.

La star ha spiegato: "Il sostegno che avevo dato anni fa a Biden è stato perché pensavo fosse la migliore decisione per me in quel momento. Ho pensato: 'Sono in questa posizione in cui ho un qualche tipo di influenza' e ho provato la sensazione che fosse il mio lavoro nell'usare la mia influenza e condividere 'Questa è la persona che voterò'. Non lo farò. All'epoca ero l'uomo con più follower al mondo, e lo sono anche oggi e lo apprezzo... Ma ciò che ha causato è stato qualcosa che mi distrugge dentro, ovvero divisione. Non me ne ero reso conto all'epoca, pensavo ci fosse molto disordine e volevo che la situazione si calmasse".

Johnson ha sostenuto che ora è determinato a concentrarsi sulla possibilità di creare unione all'interno della nazione e che, per questo motivo, non sostiene pubblicamente nessun candidato, mantenendo la riservatezza sulle sue idee politiche. Dwayne ha inoltre aggiunto che non si fida di tutti i politici, ma ha fiducia nei confronti del popolo americano e di chi voterà come presidente, che avrà il suo sostegno al 100%.

L'attore ha inoltre ribadito che non è felice della situazione degli Stati Uniti, alle prese con problemi come cancel culture, woke culture e divisioni. Johnson ha successivamente ribadito che non ha intenzione di iniziare una carriera politica

La reazione del pubblico

Durante la trasmissione The View, dopo la visione di una clip tratta dall'intervista, il pubblico ha iniziato a fischiare per esprimere la propria disapprovazione. L'opinionista Joy Behar ha scherzato chiedendo se si deve prestare attenzione a chi rilascia interviste su Fox, emittente dove si condividono ogni giorno delle menzogne. Le conduttrici hanno quindi iniziato un dibattito sul potenziale coinvolgimento delle star nelle campagne per le elezioni presidenziali, sostenendo che l'importante sia invitare le persone ad andare a votare.

Ana Navarro ha riassunto la situazione offrendo la sua opinione sul motivo per cui Johnson ha cambiato idea rispetto a quattro anni fa: "Tutti amano The Rock, e The Rock vuole che tutti lo amino".