Dwayne Johnson si sfoga: “Sono stato etichettato come eroe action, Hollywood vuole questo”

Dwayne "The Rock" Johnson ha compiuto un salto impressionante da star del wrestling professionistico a eroe d'azione del grande schermo nei primi anni 2000, ma una parte di lui voleva ancora dimostrare al mondo che non era solo muscoli e battute spiritose.

L'attore era presenta alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il suo nuovo film drammatico The Smashing Machine, e in quella sede ha parlato della sensazione di essere stato "etichettato" da Hollywood e del tentativo di ampliare i propri orizzonti.

"Avevo questo desiderio ardente e questa voce che mi diceva: 'Beh, ancora una volta, e se fosse possibile?'", ha spiegato ai giornalisti seduto accanto alla co-protagonista Emily Blunt e al regista Benny Safdie. "Ma se ci fosse qualcosa di più e se fossi in grado di farlo? E molte volte è più difficile per noi, o almeno per me, sapere di cosa sei capace quando sei stato etichettato in un solo ruolo".

The Smashing Machine: Dwayne Johnson durante una scena

La svolta drammatica di The Rock

The Smashing Machine di Benny Safdie è un film biografico con Johnson nel ruolo del lottatore di MMA Mark Kerr e Blunt in quello della sua allora moglie, Dawn Staples. Le recensioni uscite da Venezia hanno elogiato la performance di Johnson, che mostra una gamma drammatica che non è così evidente nei suoi film d'azione ad alto budget e nelle commedie di successo come Fast and Furious e Jumanji.

"Quando sei a Hollywood, come tutti sappiamo, tutto ruota intorno al botteghino e tu insegui il botteghino", ha confessato Johnson. "E il botteghino nel nostro settore, come sappiamo, è molto importante e può essere molto assordante, può spingerti in una categoria e metterti all'angolo. E ti senti dire 'Questa è la tua strada' e 'Questo è quello che fai' e 'Questo è quello che la gente vuole che tu sia' e 'Questo è quello che Hollywood vuole che tu sia'".

Johnson a volte ha ceduto alla pressione, e questo ha portato a sentimenti contrastanti sulla sua carriera. "Mi piacevano, erano divertenti", ha continuato, "e alcuni erano davvero buoni e hanno avuto successo, mentre altri non erano così buoni".

The Smashing Machine: Dwayne Johnson al photocall di Venezia 82

Dwayne Johnson punta agli Oscar con The Smashing Machine?

L'attore, che per anni è stato un wrestler della WWE noto appunto come The Rock, è stato protagonista di film commerciali e campioni di incassi come Skyscraper e Jumanji: Benvenuti nella giungla, San Andreas e la saga di Fast & Furious. Ma nel suo prossimo progetto, prodotto da A24, si è spinto molto più in profondità nei panni di un combattente degli anni '90 tormentato dai propri demoni.

The Smashing Machine si è rivelata l'anteprima più emozionante al Lido da quando Brendan Fraser è scoppiato in lacrime quattro anni fa, dando il via alla sua campagna per l'Oscar con The Whale, poi ottenuto l'anno successivo durante la cerimonia degli Academy Awards. Sarà lo stesso anche per Dwayne Johnson?