Dwayne Johnson non trattiene le lacrime a Venezia 2025: The Smashing Machine ottiene un'ovazione da 15 minuti

Dwayne Johnson è pronto per gli Oscar? A giudicare dalla reazione entusiastica alla sua interpretazione del wrestler Mark Kerr in The Smashing Machine alla Mostra del Cinema di Venezia, sembra che questo sia il sentimento generale del pubblico.

L'attore 53enne è scoppiato in lacrime in modo incontrollabile mentre il pubblico del Lido esplodeva in una standing ovation di 15 minuti, una delle più lunghe della Mostra di quest'anno.

The Rock non ha potuto trattenere le lacrime e questo crediamo sia dovuto anche al ruolo che interpreta sullo schermo nel nuovo film, molto lontano da quelli a cui ci aveva abituato e con cui dominava il box-office di tutto il mondo. Non più un eroe d'azione ma un uomo sofferente e costretto a combattere le proprie dipendenze.

La campagna per gli Oscar di Dwayne Johnson parte da Venezia

Johnson, che per anni è stato un wrestler della WWE noto appunto come The Rock, è stato protagonista di film commerciali e campioni di incassi come Skyscraper e Jumanji: Benvenuti nella giungla, San Andreas e la saga di Fast & Furious. Ma nel suo prossimo progetto, prodotto da A24, si è spinto molto più in profondità nei panni di un combattente degli anni '90 tormentato dai propri demoni.

In The Smashing Machine di Benny Safdie lo vediamo al fianco di Emily Blunt, che interpreta Dawn Staples, la fidanzata di Kerr. Durante l'ovazione, il regista del film ha abbracciato entrambi i protagonisti e si è unito a Johnson in un pianto di gioia mentre gli applausi continuavano. Aggiungendosi alle lacrime, anche Kerr ha pianto durante i titoli di coda.

Mentre gli applausi e le urla di gioia continuavano, The Smashing Machine si è rivelata l'anteprima più emozionante al Lido da quando Brendan Fraser è scoppiato in lacrime quattro anni fa, dando il via alla sua campagna per l'Oscar con The Whale, poi ottenuto l'anno successivo durante la cerimonia degli Academy Awards.

The Smashing Machine: Dwayne Johnson in un'immagine

The Smashing Machine come punto di svolta di una carriera

Johnson è quasi irriconoscibile nella pellicola, dove indossa chili di protesi per interpretare il muscoloso due volte campione dei pesi massimi UFC. L'attore aveva precedentemente dichiarato a Variety di essere stato attratto dal progetto perché Safdie è una persona che "continua a spingersi oltre i limiti quando si tratta di storie crude e reali, personaggi autentici e a volte scomodi e coinvolgenti".

"Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi oltre i limiti che non ho mai superato in passato", ha detto Johnson, famoso soprattutto per franchise come Jumanji e Fast & Furious. "Voglio fare film che contano, che esplorano l'umanità, la lotta e il dolore".