Dwayne Johnson regala il suo pickup a uno scioccato veterano dei Marines (VIDEO)

La generosità di Dwayne Johnson ormai è cosa nota. Stavolta il muscoloso divo si è superato regalando il suo pickup personale a un veterano dei Marines, lasciandolo davvero senza fiato.

Dwayne Johnson ha postato su Instagram un video mentre sorprendeva il pubblico riunito per guardare il suo hit Netflix, Red Notice, sul grande schermo. Johnson ha fornito sconti gratuiti, scarpe, tequila, bevande energetiche e gelati per tutti.

"Volevo anche fare qualcosa di GRANDE... qualcosa di MASSICCIO... qualcosa di indimenticabile per un fan" scrive su Instagram. Davanti all'auditorium ha detto al pubblico che aveva qualcosa di ancora più speciale in serbo per uno di loro.

"C'è un tizio qui, ho letto la sua storia e sono rimasto davvero colpito. Viglio farglielo sapere. Il suo nome è Oscar Rodriguez" ha detto l'attore rivolto alla folla.

Rodriguez si è precipitato verso The Rock e ha ricevuto un grande abbraccio dalla star. E non solo quello.

The Rock ha proseguito "La tua storia mi ha davvero commosso" e ha letto a voce alta una lunga lista di ciò che fa Rodriguez: si prende cura della sua mamma 75enne. È un personal trainer, aiuta le persone a mettersi in forma. È un leader nella sua chiesa. Fornisce sostegno e pasti alle donne vittime di violenza domestica. È un veterano dei Marines e, cosa forse più importante, un essere umano gentile. Poi Johnson ha condotto Rodriguez nel parcheggio a vedere il suo pickup personalizzato. Rodriguez l'ha riconosciuto dai social media: "Non posso dirti quante volte ti ho visto in questo pickup!"

"È il mio pickup", ha risposto la superstar "e ora è il tuo!"

Quando Rodriguez iniziò a piangere, sopraffatto, The Rock gli ha detto: "Fai del bene alle persone, fratello. La palestra. La Chiesa. Tua mamma. Donne. Donne che hanno bisogno di quel supporto, che stanno vivendo un momento di difficoltà".

L'attore ha confessato che in origine voleva regalargli una Porsche:

"La mia idea originale era di regalarti la Porsche Taycan, che guido in Red Notice. Quindi abbiamo contattato Porsche, ma hanno detto di no. Questo è tutto, fratello. Solo amore. Vai a goderti il ​​tuo nuovo pickup e Buon Natale a te e alla tua famiglia!!!"

