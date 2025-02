Dwayne Johnson star del nuovo crime movie di Martin Scorsese ambientato alle Hawaii

L'aveste mai detto che Martin Scorsese avrebbe diretto Dwayne Johnson in uno dei suoi crime movie? Eppure sta per accadere. Il regista ha scommesso sulla star di Fast & Furious scegliendolo per affiancare Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt nel suo nuovo film, una pellicola ambientata nelle Hawaii degli anni '60/'70.

Secondo Deadline, il films arà basato sulla vita di un vero signore del crimine delle Hawaii che lottò contro le organizzazioni criminali della terraferma e le bande rivali per esercitare il controllo sulle isole hawaiane. Anche se sono disponibili poche informazioni concrete sul progetto, sembra lecito ritenere che a interpretare il personaggio in questione sarà proprio il divo di origini samoane.

Il giornalista e sceneggiatore Nick Bilton ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto in una storia su Instagram in cui ha svelato: "Sto scrivendo un film per Martin Scorsese con protagonista questo cast incredibilmente incredibile!".

Secondo quanto riferito Scorsese, Johnson, Blunt, DiCaprio e Bilton produrranno il film insieme alla partner di produzione ed ex moglie di Johnson, Dany Garcia, all'ex assistente di Scorsese Lisa Frechette e al frequente collaboratore del regista Rick Yorn. A proporre l'idea a Scorsese e dicaprio sarebbero stati gli stessi Dwayne Johnson ed Emily Blunt, colleghi di set in Jungle Cruise e nell'atteso Smashing Machine.

Martin Scorsese in smoking

Un cast da urlo per Scorsese

La recente carriera di Dwayne Johnson è stata dominata da franchise ad alto budget come Jumanji, The Fast and the Furious, Oceania e il cinecomic DC Black Adam. Tuttavia, il suo prossimo progetto, l'atteso The Smashing Machine, sarà un dramma biografico sportivo diretto dal regista di Diamanti grezzi Benny Safdie.

Il film in arrivo, insieme a una potenziale collaborazione con Scorsese, suggerisce un cambiamento nelle priorità per Johnson, che punta ora al grande salto di qualità dedicandosi a un cinema d'autore di altissimo livello.

Leonardo DiCaprio in una scena di Killer of the Flower Moon

Quanto a DiCaprio, il film ambientato alle Hawaii potrebbe segnare la settima collaborazione con Martin Scorsese dopo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street e Killers of the Flower Moon. I due starebbero già sviluppando insieme un altro progetto, il preannunciato The Devil in the White City, incentrato sulla vera storia del dottor H.H. Holmes, un serial killer che utilizzò l'Esposizione Mondiale di Chicago del 1893 per attirare le sue vittime verso la morte.