Dwayne Johnson si commuove a Venezia ricordando il padre: "Tra noi un rapporto complesso"

Durante la conferenza stampa di The Smashing Machine, The Rock ha ricordato il padre parlando del difficile rapporto che aveva con lui.

Dwayne Johnson si è emozionato parlando del rapporto con il padre, morto nel 2020, durante la conferenza stampa che si è svolta a Venezia per promuovere il film The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie.

L'attore, in passato, aveva più volte parlato del loro rapporto, piuttosto complesso anche a causa delle difficoltà affrontate da Rocky fin da giovane.

Come The Rock ha interpretato Mark Kerr

Il protagonista di The Smashing Machine, prima di diventare attore, era stato un wrestler proprio come il padre, seguendone le orme. Dwayne Johnson ha saputo poi costruirsi una carriera come attore e produttore, ottenendo grandi successi ai box office e un'enorme popolarità internazionale.

Il lungometraggio presentato a Venezia 2025, tuttavia, rappresenta un passo in avanti per la star, verso ruoli maggiormente drammatici e maturi.

Parlando di come si è preparato a interpretare Mark Kerr, il famoso campione UFC, e a portare sul grande schermo i suoi problemi personali e sul ring, The Rock ha parlato dell'importanza della trasformazione fisica compiuta e delle interazioni con lo sportivo, presente anche al festival durante la conferenza stampa.

Johnson, che sostiene il film sia sull'amore, ha sottolineato che Kerr era una grande contraddizione: "Da una parte era il più grande lottatore esistente sul pianeta, dall'altra era gentile, tenero ed empatico".

Il rapporto tra Dwayne e il padre

Tra le fonti di ispirazione per la sua performance non c'è però il padre Rocky: "Non penso che sia stato un'ispirazione per quanto riguarda la sua tenerezza. Mio padre non era realmente così". Dwayne, visibilmente commosso, ha proseguito: "Quando aveva 13 anni era già senza una casa, quindi la sua capacità di amare era davvero limitata, il suo era un amore 'duro' e severo".

Johnson ha infine spiegato di essere comunque felice di poter rispondere a una domanda sul padre, morto nel 2020, perché sta costantemente cercando di affrontare il lutto e fare i conti con la sua assenza nella propria vita.