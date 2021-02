Dungeons & Dragons: Regé-Jean Page nel cast del film

Dungeons & Dragons avrà nel proprio cast anche Regé-Jean Page, la star di Bridgerton è infatti uno dei nuovi arrivi tra gli interpreti dell'atteso film.

Il franchise fantasy approderà sul grande schermo nel 2022 ed è uno dei progetti più attesi della prossima stagione cinematografica.

Rege-Jean Page, interprete del duca di Hastings nella serie Bridgerton, secondo le fonti di Deadline avrà un ruolo da protagonista in Dungeons & Dragons, anche se per ora non sono stati diffusi i dettagli del suo personaggio.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley saranno i registi di Dungeons & Dragons, oltre a scriverne la sceneggiatura basandosi su una bozza dello script firmata da Michael Gilion.

Chris Pine avrà un altro dei ruoli principali dell'atteso lungometraggio e le riprese dovrebbero svolgersi nella città di Belfast. La produzione sarà curata da Jeremy Latcham.

Nel cast ci saranno anche Michelle Rodriguez e Justice Smith.

Il mondo fantasy è già stato al centro di un adattamento cinematografico live action omonimo datato 2000 con protagonista Jeremy Irons, rivelatosi un enorme flop ai box office.

Il gioco Dungeons & Dragons, o semplicemente D&D, è stato lanciato nel 1974 e ha ottenuto la popolarità internazionale negli anni '80, ritornando poi a essere molto amato negli ultimi anni.

I giocatori possono mettersi alla prova con ricerche di tesori, missioni, incantesimi, lotte tra creature e avventure di vario tipo.