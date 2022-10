Dungeons & Dragons: Poliniani Editore diventa licenziatario del brand

In vista dell'uscita di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, Poliniani Editore è diventata il licenziatario del brand per la realizzazione di accessori esclusivi a tema.

Poliniani Editore è lieta di annunciare l'accordo di licenza pluriennale stretto con Hasbro / Wizards of the Coast, che consentirà l'utilizzo del marchio Dungeons & Dragons per la realizzazione del progetto di D&D by Poliniani, una linea di accessori e prodotti di altissimo pregio, che avranno come ispirazione la lavorazione del cuoio e della pelle, ma anche l'utilizzo di metalli e pietre preziose, per arrivare alla cancelleria passando da abbigliamento e accessori.

Materiali che verranno lavorati da esperti artigiani italiani, tutti naturalmente recanti il logo di D&D, per portare con eleganza la propria passione per il gioco di ruolo più famoso al mondo anche nella vita di tutti i giorni e non solo al tavolo da gioco.

Corrado Polini, AD di Poliniani Editore, ha dichiarato: "Noi di Poliniani siamo entusiasti dell'accordo stretto tra Wizards of the Coast e la nostra realtà. Ci siamo sempre concentrati sul realizzare prodotti di alta qualità, fatti internamente dai nostri artigiani e rivolti alla sostenibilità ambientale. L'accordo si inserisce perfettamente in questa nostra visione, accordo che ha dato alla vita la linea di prodotti 'D&D© by Poliniani'. Ciò a cui abbiamo lavorato e lavoreremo nei prossimi anni, ha l'obiettivo di sviluppare sempre più novità e design originali, col lustro e la qualità di un brand straordinario come D&D".

"A Lucca Comics 2022, che ringraziamo sentitamente per la sempre presente vicinanza, sbarcheremo con le anteprime dei prodotti D&D© by Poliniani del 2022, tuttI in edizione limitata e numerata. Oltre a ciò, e a moltissime novità editoriali, porteremo anche numerosi laboratori gratuiti per bambine e bambini, che tratteranno temi sia editoriali che appartenenti al mondo ludico. per i dettagli, ci vediamo a Lucca!", ha concluso Polini.