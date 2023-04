Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri ha usato il set di Approdo del Re de Il Trono di Spade

Per realizzare Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è stato utilizzato uno specifico set della serie HBO Il trono di spade, ma con qualche accorgimento.

Nei giorni scorsi è finalmente arrivato nelle sale Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, adattamento cinematografico del gioco di ruolo più celebre di sempre, e le reazioni di critica e pubblico sono molto positive. A quanto pare, per realizzare il film è stato utilizzato un set iconico de Il trono di spade: quello di Approdo del Re, ma la crew ha dovuto ricostruirlo per via di quanto accaduto nel finale della serie HBO.

"Abbiamo usato proprio quel set, ma se ricordate cosa accade nel finale, Approdo del Re viene completamente distrutto. Quindi abbiamo dovuto ricostruirlo interamente da zero. Pensavamo di avere tra le mani un set figo, ci siamo trovati con un qualcosa di distrutto e pieno di bruciature" hanno dichiarato i registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley ai microfoni di Collider.

La descrizione ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un'avventura esilarante e ricca di azione".

Oltre a Chris Pine, il film è interpretato da Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Rege-Jean Page e Hugh Grant.