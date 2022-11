Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri: lo spirito del gioco sarà centrale in questa trasposizione

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri prenderà in estrema considerazione lo spirito del gioco da tavolo alla base del progetto, cercando di preservarne il più possibile le caratteristiche. A confermarlo, per la gioia dei fan, sono le nuove dichiarazioni dei filmmaker che hanno firmato l'atteso adattamento.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant in una scena del film

Secondo Jonathan Goldstein e John Francis Daley, gli scrittori e registi di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, uno degli aspetti più importanti da cercare di riportare sul grande schermo sono state le sensazioni che il gioco stesso trasmette ai giocatori. Solitamente quando si partecipa a una campagna di Dungeons & Dragons ci si ritrova in un'avventura improvvisata sul momento con un gruppo d'improbabili eroi, tutti alla ricerca di qualcosa.

Quella stessa leggerezza è stata alla base del loro approccio al film almeno in base a quello che hanno detto nel corso di una recente intervista con Empire: "Tutto inizia con un personaggio. Non importa di che genere sia. Ciò che interessa al pubblico è: 'Chi stiamo seguendo e perché dovremmo essere coinvolti dalla loro storia?' Questo è sempre stato il nostro approccio, indipendentemente dalle dimensioni e dalla portata. Vorrei giocare con i personaggi che creiamo, senza relazionarmi con qualcuno che prende le cose troppo sul serio. Per noi è una situazione molto buffa. Non possiamo spegnere quella parte del nostro cervello che mette in discussione le cose, e così mettiamo in discussione tutti gli elementi del genere fantasy. Fa parte del divertimento nel fare un film come questo!"

Paramount ha spostato l'uscita di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e Scream 6

Molti fan del gioco da tavolo si sono preoccupati, negli scorsi mesi, del fatto che si tratti di una "commedia". Questa risposta degli sceneggiatori deve quindi rassicurare tutti coloro che hanno ipotizzato un approccio "poco serio" alla materia trattata, confermando l'enorme impegno nel creare questa storia e un amore viscerale per le sue radici. Vi ricordiamo che il cast di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri comprende nomi del calibro di: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith r, Sophia Lillis e Hugh Grant.