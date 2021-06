Dungeons & Dragons: Benedict Cumberbatch nel cast del fantasy?

Secondo il Sun Benedict Cumberbatch avrebbe segretamente fatto il suo ingresso nel cast del fantasy Dungeons & Dragons, attualmente in lavorazione nel Regno Unito, la notizia è in attesa di una conferma ufficiale.

Dopo Doctor Strange: In the Multiverde of Madness, Benedict Cumberbatch sarebbe approdato in un altro fantastico regno, l'attore inglese avrebbe infatto firmato l'accordo per recitare in Dungeons & Dragons, attualmente in lavorazione in Irlanda del Nord.

Patrick Melrose: un primo piano di Benedict Cumberbatch

A lanciare la notizia, ancora priva di conferme ufficiali, è il Sun. Secondo il quotidiano inglese, Benedict Cumberbatch si appresta ad affiancare Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant e la star di Bridgerton Rege-Jean Page nell'adattamento del popolare gioco di ruolo fantasy.

Un insider avrebbe riferito al Sun che Cumberbatch, voce del drago Smaug in Lo Hobbit, "dopo aver narrato il film animato non poteva non essere nella versione live action. Le riprese hanno preso il via nel Regno Unito, perciò per lui è conveniente visto che non deve affrontare un viaggio troppo lungo."

Dungeons & Dragons è attualmente in lavorazione in varie location tra cui la Cattedrale di Wells nel Somerset e il Castello di Alnwick in Northumberland, dove sono avvistate comparse in costume a tema fantasy.

Il cast del film è composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis.

Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch non mostra il volto su Zoom "perché sarebbe uno spoiler"

Il gioco Dungeons & Dragons è stato lanciato nel 1974 e ha ottenuto la popolarità internazionale negli anni '80, ritornando poi a essere molto amato negli ultimi anni, permettendo di mettersi alla prova con ricerche di tesori, missioni, incantesimi, lotte tra creature e avventure di vario tipo.

L'uscita di Dungeons & Dragons è fissata per il 3 marzo 2023.