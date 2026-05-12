Benedict Cumberbatch litiga con un ciclista per le strade di Londra: il video è virale

Benedict Cumberbatch, star di Doctor Strange e Sherlock, è diventato virale sui social media dopo essersi trovato coinvolto in una violenta discussione con un ciclista nel centro di Londra.

Il video ha fatto rapidamente il giro del web diventando uno dei contenuti più visti e commentati delle ultime ore. Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo veramente e cosa ha provocato l'ira della star britannica.

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La causa del violento litigio con la star

L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di King's Cross e le immagini diffuse dal quotidiano The Sun mostrano l'attore britannico impegnato in un'accesa discussione con un ciclista. Sembra che anche Cumberbatch fosse in sella a una bicicletta e, sebbene non si sappia esattamente cosa abbia scatenato lo scontro, i testimoni hanno affermato che è durato almeno 10 minuti.

Quando Cumberbatch fa notare che il ciclista lo ha "insultato", il ciclista con il volto coperto risponde: "Oh no, ho insultato il tizio che ha ripetutamente infranto la legge", aggiungendo che "hai attraversato un passaggio pedonale, hai ignorato tre semafori".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch durante una scena tratta dal trailer

Benedict Cumberbatch ha comunque trovato il tempo per i fan

Cumberbatch ha negato tutto, ma ha comunque trovato il tempo per i suoi fan. "È stato pazzesco. Era una rabbia stradale così esagerata che sembrava quasi una messinscena", ha detto un testimone. "Benedict è riuscito comunque a incantare tutti gli spettatori anche se stava perdendo le staffe. Si sono scontrati circa cinque volte".

"Il tizio mascherato era chiaramente una specie di giustiziere: è rimasto davvero sbalordito quando ha visto che si trattava di Benedict Cumberbatch, ma ha raddoppiato la sua rabbia. Tutti se ne stavano lì a bocca aperta. Alcuni ragazzini hanno chiesto: 'È il Dottor Strange?' e gli hanno chiesto di fare una foto con lui. Benedict ha risposto: 'Non adesso, tra un attimo'; è stato gentilissimo con loro, che erano a bocca aperta".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena d'azione

Quando rivedremo il Doctor Strange al cinema

L'ultima volta che abbiamo visto Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, l'ex Stregone Supremo aveva sviluppato un terzo occhio e si era messo in viaggio insieme alla nuova arrivata Clea. La loro missione? Affrontare un'Incursione che, secondo lei, era stata causata dalle sue azioni in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

In precedenza, Cumberbatch aveva dichiarato che sarebbe apparso in Avengers: Doomsday, salvo poi ritrattare poco dopo. L'attore ha poi lasciato intendere che avrebbe avuto un ruolo importante in Avengers: Secret Wars, e continuano a circolare voci secondo cui Strange potrebbe passare al lato oscuro come uno dei presunti alleati segreti del Dottor Destino.