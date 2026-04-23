Benedict Cumberbatch alle prese con un ambizioso furto in Vaticano nella serie White Smoke

L'attore britannico sarà coinvolto come produttore e protagonista dell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Nick Brucker.

Benedict Cumberbatch ritornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione di White Smoke, una serie tv tratta dal romanzo scritto da Nick Brucker di cui sarà protagonista e produttore.

A24 ha ottenuto i diritti dell'opera, non ancora pubblicata, che porterà gli spettatori in Vaticano, durante il Conclave.

Cosa racconterà White Smoke

La storia della serie White Smoke avrà al centro un gruppo di criminali e ladri che decidono di rubare i tesori più preziosi del Vaticano durante un conclave per eleggere il Papa.

Il romanzo di Brucker, pseudonimo di Nicholas Binge, verrà pubblicato solo nel 2027, tuttavia ha dato il via a un'accesa battaglia per ottenerne i diritti cinematografici e televisivi.

Il libro sarà il primo capitolo della storia dei personaggi e l'idea è quindi di realizzarne un adattamento per il piccolo schermo composto da più stagioni.

Benedict Cumberbatch ha già lavorato più volte per il piccolo schermo: oltre alla serie in cui ha avuto la parte di Sherlock Holmes, l'attore britannico ha recitato in progetti come Patrick Melrose, Child in Time, ed Eric, miniserie recentemente prodotta per Netflix di cui potete leggere la nostra recensione.

Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch è di nuovo Doctor Strange nell'MCU

Il possibile ritorno sul grande schermo

Oltre a essere coinvolto nel MCU con la parte del Doctor Strange, l'attore britannico potrebbe prossimamente essere impegnato sul set del film tratto dal romanzo Rogue Male.

L'opera letteraria di Geoffrey Houseld, pubblicata nel 1939, sembra abbia ispirato Ian Fleming durante la sua creazione delle avventure di James Bond.

In una recente intervista Cumberbatch aveva dichiarato che sperava di iniziare le riprese nel 2026: "Non abbiamo ancora una data per l'inizio delle riprese, ma è qualcosa che stiamo cercando di pianificare per il prossimo anno. Lo realizzeremo, decisamente".