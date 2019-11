Dungeons & Dragons: svelati nuovi dettagli relativi ai protagonisti dell'atteso film

Dungeons & Dragons diventerà un film in arrivo nel 2021 e online sono stati rivelati nuovi dettagli relativi ai protagonisti.

Dungeons & Dragons diventerà un film e le nuove anticipazioni svelano qualche dettaglio di quanto accadrà ai protagonisti e alla missione che intraprenderanno.

Nell'adattamento per il grande schermo del famoso gioco che verrà prodotto dalla Paramount, un gruppo di avventurieri andrà alla ricerca dell'Occhio di Vecna, un oggetto molto potente. Il personaggio, nel mondo di Dungeons & Dragons, era un incredibile mago diventato poi Lich ed è la divinità dei Segreti Malvagi e Distruttivi, della Magia e dell'Intrigo, oltre a essere chiamato Il Mutilato perché ha perso la mano sinistra e il suo occhio sinistro. Chi vuole utilizzare questi due resti deve rimuovere il proprio occhio, o la mano.

La produzione, inoltre, è alla ricerca di un attore a cui affidare il compito di doppiare il drago Palarandusk, che vive nei Reami dimenticati, personaggio che ha un ruolo di protettore e ha nascosto la sua vera identità. La storia dovrebbe quindi coinvolgere il gruppo chiamato la Triade. I protagonisti dovrebbero essere guidati nelle loro avventure da Raven Hightower, un guerriero che possiede una spada fiammeggiante ed è tormentato dalla morte della sorella. Tra i personaggi dovrebbero esserci anche Hack Karroway, che è per metà un drago, il ladro gnomo Olivan Trickfoot, e una guerriera mascherata chiamata Alyssa Steelsong. Il villain del film dovrebbe essere infine Razer Horlbar che, in passato, ha tenuto Raven e sua sorella in schiavitù insieme a Damala e a un brutale guerriero chiamato La Bestia.

Alla regia del film di Dungeons & Dragons ci saranno Jonathan Goldstein e John Francis Daley, mentre la sceneggiatura è firmata da David Leslie Johnson e Lidnsay Beer.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani nel mese di luglio 2021.