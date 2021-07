Dune: il trailer del film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet

Warner Bros. ha rilasciato il primo full trailer ufficiale di Dune, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet che adatterà l'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert e che arriverà al cinema con un anno di ritardo rispetto a quanto originariamente previsto.

Tra poco più di un mese, Dune sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia. Coloro che non saranno presenti al Lido, dovranno invece attendere il 16 settembre per potersi godere il film sul grande schermo. L'attesa è invece finita per quanto riguarda il full trailer dell'opera diretta da Denis Villeneuve, rilasciato infatti proprio quest'oggi. Le immagini in questione ci permettono di dare uno sguardo più dettagliato al nuovo adattamento del celebre romanzo del 1965 scritto da Frank Herbert. Dopo il tentativo non troppo acclamato di David Lynch, risalente al 1984, Denis Villeneuve ci riprova, consapevole di quanto siano alte le aspettative dei tanti che considerano l'opera di Herbert una pietra miliare della letteratura fantascientifica. Il pubblico si aspetta molto dal regista canadese, considerati gli ottimi risultati da lui ottenuti quando si è cimentato nel genere sci-fi con i suoi precedenti lungometraggi, Arrival del 2016 e Blade Runner 2049 di quattro anni fa.

Il materiale emerso finora sembra preannunciare un film avvincente sotto ogni punto di vista: da quello narrativo a quello interpretativo, passando anche per tutta l'area tecnica e scenografica. Vuole fare sul serio, Villeneuve, e lo dimostra riunendo in questo film un cast stellare, guidato da Timothée Chalamet, che interpreterà il giovane Paul Atreides, e completato da Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, David Dastmalchian, Javier Bardem e Charlotte Rampling.

Ricordiamo che Dune si baserà sul primo primo capitolo del ciclo scritto da Frank Herbert, composto in totale da sei romanzi. La storia raccontata tra le pagine dovrebbe essere divisa anche sul grande schermo in due parti e alcuni leak sostengono che gli spettatori assisteranno a un film che si conclude con un cliffhanger che rende quasi obbligatoria la produzione di un sequel. Il film sarà proiettato venerdì 3 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Dune uscirà invece il 22 ottobre, nelle sale ed in contemporanea su HBO Max.