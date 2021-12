Dune è tra i migliori film del 2021 secondo l'AFI

L'American Film Institute ha scelto i migliori film e le serie più belle del 2021; a trovare spazio nella classifica sono Dune, The Power of the Dog e Omicidio a Easttown.

L'American Film Institute ha selezionato i migliori film e le serie più belle di questo 2021 che, tra poco, ci lasceremo alle spalle; a trovare spazio nella classifica sono Dune, The Power of the Dog e Omicidio a Easttown. Di seguito la classifica con i migliori film del 2021 secondo l'AFI:

Coda

Don't Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Tick Tick Boom Boom

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Come riportato da Indiewire, due giurie hanno celebrato il 2021 al cinema e in TV scegliendo i film migliori e le serie più belle dell'annata che sta volgendo al termine. Le giurie sono costituite da critici, docenti di cinema e professionisti della filiera. Quest'anno, sono stati assegnati anche dei Premi Speciali.

Tra i film trovano spazio gli ultimi progetti di veterani quali Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, Joel Coen, Jane Campion, Adam McKay e Denis Villeneuve - regista di Dune. Netflix è riuscita a piazzare in classifica ben tre film sui dieci totali.

Per quanto riguarda la serialità, invece, di seguito la classifica completa delle migliori serie tv del 2021 secondo l'AFI:

Hacks

Maid

Mare of Easttown

Reservation Dogs

Schimgadoon!

Succession

Ted Lasso

The Underground Railroad"

WandaVision

The White Lotus

Un progetto è stato distribuito su Netflix e tre da HBO Max. Gli AFI Special Award sono andati a Belfast, Squid Game e Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised). Tra i grandi esclusi si possono citare Spencer, The Lost Daughter, House of Gucci e The Last Duel. Questi titoli riusciranno comunque a vincere altri premi nel corso di questa awards season?

Quest'anno la giuria ha incluso Lee Isaac Chung, Liz Hannah, Anjelica Huston, Ed Zwick, Annette Insdorf, L.S. Kim, Akira Mizuta Lippit, Leonard Maltin, Ellen Seiter, Robert Thompson, l'AFI Board of Trustees, Shawn Edwards, Claudia Puig, critici di Los Angeles Times, National Public Radio, Rolling Stone, TV Guide e The Washington Post. I premi saranno consegnati il 7 gennaio 2022 al Four Seasons.