Dune: The Sisterhood, le riprese della serie si svolgeranno in Ungheria

La produzione della serie Dune: The Sisterhood prenderà il via il prossimo mese in Ungheria, come rivelano le fonti vicine al progetto.

Le riprese della serie Dune: The Sisterhood inizieranno a novembre nella città di Budapest, come confermato dalle fonti vicine alla produzione del progetto prequel dei film diretti da Denis Villeneuve.

Lo show è sviluppato da HBO Max e Legendary Television e il regista canadese, dopo la buona accoglienza riservata al primo film tratto dai romanzi di Frank Herbert, sarà coinvolto come produttore esecutivo.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

In Ungheria si svolgeranno quindi in contemporanea le riprese di Dune: The Sisterhood e Dune: Part Two. Il cast e la troupe del lungometraggio sono tornati negli spazi degli Origo Studios, dove è stata realizzata la maggior parte del primo capitolo della storia con protagonista il personaggio affidato a Timothée Chalamet, che ha proposto anche dei ciak realizzati in Giordania.

Dune: The Sisterhood racconterà la storia delle donne membri dell'Ordine Bene Gesserit che usano le loro abilità straordinarie per muoversi tra la politica e gli intrighi dell'Imperium, mentre portano avanti i loro piani che li porterà sull'enigmatico pianeta Arrakis. Uno dei loro segreti è portare a compimento il programma genetico millenario il cui obiettivo è creare l'essere supremo, il Kwisatz Haderach.

Le prime protagoniste annunciate sono le attrici Indira Varma, Emily Watson e Shirley Henderson.

Diane Ademu-John impegnata come co-showrunner insieme ad Alison Schapker. Denis Villeneuve non sarà impegnato alla regia, ma sarà uno dei produttori esecutivi, mentre dietro la macchina da presa ci sarà Johan Renck.