Dune: Prophecy, la star del cinema indiano Tabu nel cast della serie prequel dei film

Il cast della serie Dune: Prophecy ha trovato un'altra delle sue protagoniste: la star del cinema indiano Tabu ha infatti ottenuto un ruolo ricorrente.

Il progetto prequel rispetto ai film diretti da Denis Villeneuve si ispira al romanzo Sisterhood of Dune scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Il coinvolgimento dell'attrice

Dune: Prophecy, di cui Max ha ordinato la produzione, è ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides. Al centro della trama ci saranno due sorelle Harkonnen mentre combattono con delle forze che minacciano il futuro dell'umanità e gettano le basi per la setta Bene Gesserit.

Tabu sarà Sorella Francesca, personaggio descritto come "forte, intelligente e seducente". La donna lascia il segno e in passato è stato un grande amore dell'Imperatore. Il suo ritorno a palazzo cambia così gli equilibri del potere nella capitale.

Tabu ha vinto due volte il premio National Film Award in India come Miglior Attrice, per i film Maachis e Chandin Bar, oltre ad essere stata apprezzata protagonista di titoli come Cheeni Kum, Haider e Andhadhun.

Tra i progetti internazionali in cui ha recitato ci sono Vita di Pi, The Namesake e A Suitable Boy.

Nel cast dello show, che avrà Alison Schapker come showrunner e produttrice esecutiva, ci sono anche Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Johdi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, e Shalom Brune-Franklin.