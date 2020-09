Dune: il teaser del trailer in arrivo domani

Il trailer di Dune arriverà domani 9 settembre, anticipato da questo brevissimo teaser uscito proprio adesso, che riepiloga i tantissimi volti dei personaggi che daranno vita al film diretto da Denis Villeneuve nel 2020, un nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert.

Per il regista Denis Villeneuve si tratta di un adattamento ambizioso, dopo il tentativo (non del tutto riuscito) di David Lynch negli anni '80. La storia narrata nel primo romanzo sarà divisa in due film, ma sarebbero in cantiere anche serie spinoff dedicate all'universo ideato da Herbert.

Dune racconterà la storia di Paul Atreides, un giovane intraprende un viaggio verso pianeta più pericoloso e inospitale in tutto l'universo per assicurare che la sua famiglia e il suo popolo abbiano un futuro. Delle forze malefiche, nel frattempo, danno il via a un conflitto per entrare in possesso della fornitura esclusiva della risorsa più preziosa - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - ma solo quelli che possono superare le proprie paure potranno sopravvivere.

Per fare le cose in grande Villeneuve ha scelto un cast di alto livello, composto da Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Paul Atreides (che abbiamo già visto nelle prime immagini promo del film e nel trailer rilasciato clandestinamente qualche giorno fa) quindi Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (il Duca Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban), Zendaya (Chani), David Dastmalchian (Piter De), Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar) e Chang Chen (Dr. Wellington Yueh).

L'uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre 2020.