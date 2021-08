Dune e Star Wars, Oscar Isaac parla delle "somiglianze" tra i due film

Oscar Isaac ha parlato delle somiglianze tra Star Wars e Dune, mettendo a confronto le due opere fantascientifiche a cui ha preso parte, interpretando rispettivamente i personaggi di Poe Dameron e Leto Atreides.

Oscar Isaac è ormai pronto per saltare da una saga di fantascienza all'altra. Dopo essere diventato popolare a livello internazionale grazie alla sua interpretazione di Poe Dameron nella trilogia sequel di Star Wars, l'attore è infatti entrato nel cast di Dune, l'epopea cinematografica diretta da Denis Villeneuve.

Il fatto che entrambi siano film sci-fi ha spinto i fan del genere a mettere a paragone i due titoli. Total Film ne ha quindi approfittato per chiedere ad Isaac di eventuali riserve sul salto da Star Wars a Dune e l'attore ha dichiarato di non averne: "Non proprio, perché il genere non è così importante per me. Riguarda con chi sto lavorando e qual è la storia che stiamo raccontando. È Denis Villeneuve, ed è Dune. Certo, ci sono anche alcune astronavi, ma le somiglianze finiscono qui. Dune non è un tipico film di fantascienza. Ha elementi di quel genere, ma è anche una meditazione. Quello che ha fatto Frank Herbert, e poi anche Denis, deve esplorare i temi della famiglia, degli scontri di culture, e metterli su un palcoscenico che ti permetta di immaginarlo".

Isaac ha parlato a lungo di Dune con il magazine, discutendo anche del fatto che lui stesso suona il baliset, uno strumento musicale simile ad una cetra. Chi suona meglio, lui o Josh Brolin, anch'esso presente nel nuovo film di Villeneuve? Isaac ha risposto così: "Ha sicuramente le dita più tozze. Quindi direi che sono probabilmente io il miglior suonatore di baliset. Ma quello che gli manca in precisione, lo compensa con una passione hardcore".

Dune verrà presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il 3 settembre 2021. Uscirà poi nelle sale italiane il 16 dello stesso mese. Oltre ad Oscar Isaac, nel cast del film troviamo Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen e David Dastmalchiano.