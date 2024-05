Dune: Prophecy, un'amatissima star di Succession si unisce al cast della serie prequel

La serie prequel del franchise Dune, dal titolo Dune: Prophecy, ha ufficializzato una new entry nel cast della serie. Si tratta della musicista coreana Jihae, presente nella serie televisiva HBO. Dopo l'annuncio dell'artista indiana Tabu, un altro innesto per la prossima narrazione dell'universo creato da Frank Herbert.

Ordinata in origine nel 2019 con il titolo Dune: The Sisterhood, Prophecy è ispirata al romanzo intitolato Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson. La descrizione ufficiale della serie informa i fan che la narrazione è ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides. La storia segue le vicende delle due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la leggendaria setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

Macchine mortali: Jihae in una scena corale

Madre Superiora

Nella prima stagione di Dune: Prophecy, Jihae interpreterà la Madre Superiora, descritta come la consulente personale dell'Imperatore. La Madre Superiora occupa una posizione di grande influenza nell'Imperium ma quando una nuova sfida la porta a mettere in dubbio le intenzioni della Sorellanza, scopre che il suo ruolo diventa sempre più difficile da gestire.

Musicista e cantante, Jihae si è distinta anche come attrice in diverse produzioni americane come l'acclamata Succession, nel ruolo della PR Berry Schneider. In passato è apparsa anche in serie come Altered Carbon, nella quale ha eseguito la canzone principale dell'album Illusion of You e la cover di I Got You Under My Skin di Cole Porter. Jihae è presente anche nella serie di Ron Howard e Brian Grazer Mars, nel ruolo delle gemelle e nel film di Peter Jackson, insieme a Hera Hilmar, Robert Sheehan e la star di Matrix Hugo Weaving. Dune: Prophecy contribuirà ad aumentare la grande attenzione nei confronti del franchise di Dune, che qualche settimana fa è tornato al cinema con la seconda parte del dittico diretto da Denis Villeneuve, con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya.