Dune 2, Josh Brolin: "Se Denis Villeneuve non viene nominato agli Oscar lascio la recitazione"

Josh Brolin aveva già detto a gran voce che gli Oscar avevano fatto un buco nell'acqua quando non avevano nominato il suo regista di "Dune" Denis Villeneuve per l'epopea fantascientifica del 2021. Ancora oggi si parla di questa bocciatura e molti si lamentano di come l'Academy non onori abbastanza il genere della fantascienza.

Quest'anno, Villeneuve è di nuovo in corsa per i premi con Dune - Parte due, che quasi tutti concordano essere un film migliore dell'originale. Brolin interpreta Gurney Halleck, un mentore del Paul Atreides di Timothée Chalamet. La pellicola ha praticamente una nomination garantita nella categoria miglior film e per una serie di altri riconoscimenti.

Dune: Parte 2, la colonna sonora di Hans Zimmer non potrà ottenere una nomination agli Oscar

Brolin difende e supporta il regista

Tuttavia, ancora una volta Brolin sta facendo una grande campagna affinché Villeneuve ottenga una nomination alla regia per Dune 2. L'attore è arrivato a dichiarare a Variety che se il regista non verrà riconosciuto dall'Academy, chiuderà con la recitazione.

Dune - Parte Due: una scena

"Se non viene nominato quest'anno, smetto di recitare", dice Brolin. "È stato un film migliore del primo. Quando l'ho visto, mi è sembrato che il mio cervello si fosse aperto. È un film magistrale e Denis è uno dei nostri migliori registi. Se gli Academy Awards hanno un qualche significato, lo riconosceranno".

Ovviamente, Brolin non smetterà di recitare, a prescindere da ciò che dice. Nessuno chiude una carriera perché uno dei suoi amici non ha ricevuto una nomination agli Oscar. Tuttavia, questa volta Villeneuve ha buone possibilità di essere riconosciuto nella categoria, anzi sarebbe sorprendente se accadesse il contrario.

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

Eppure, Villeneuve è attualmente solo al quinto posto nella classifica di Gold Derby per il miglior regista. Davanti a lui ci sono Brady Corbet ("The Brutalist"), Sean Baker ("Anora"), Jacques Audiard ("Emilia Perez") e Edward Berger ("Conclave").

Attualmente a tarpare le ali a Villeneuve per il quinto posto ci sono RaMell Ross ("Nickel Boys"), Coralie Fargeat ("The Substance") e Mohammad Rasoulof ("The Seed of the Sacred Fig").