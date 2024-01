Dune: Parte Due, Timothée Chalamet: 'È il film di cui vado più fiero'

L'attore ha indicato proprio il sequel di Denis Villeneuve come il suo preferito di tutta la sua carriera finora

Manca esattamente un mese all'uscita di Dune: Parte Due, ma Timothée Chalamet è già molto fiero della sua prova nella pellicola e non vede l'ora che anche il pubblico di tutto il mondo possa vederlo all'interno di una sala cinematografica.

Previsto per il 28 febbraio 2024, Dune: Parte Due sarebbe dovuto uscire inizialmente nell'ottobre 2023, ma a causa del protrarsi degli scioperi da parte di sceneggiatori e attori a Hollywood, la Warner ha preferito rinviare la pellicola per evitare di non poter usufruire dei servigi delle sue star durante la promozione stampa e le anteprime pubbliche.

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Dune: Parte Due, la trama

"Dune: Parte Due esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è impegnato in un percorso di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul cerca di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere".

Nel corso di un'intervista concessa a Fandango, lo stesso Chalamet ha indicato Dune: Parte Due come il film della sua intera carriera di cui va più fiero, che non è certo priva di film di rilievo, anzi tutt'altro.

L'attore ha già archiviato il successo mondiale ottenuto con Wonka e si è già buttato a capofitto nella promozione del blockbuster di Denis Villeneuve.

Dune: Parte Due, svelata la durata del sequel di Denis Villeneuve: è colossale

I primi 10 minuti del film sono stati proiettati in anteprima per alcuni spettatori americani, che hanno avuto modo di elogiare quanto visto.