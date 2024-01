Wonka: gli incassi del film con Timothée Chalamet superano quelli di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton

Wonka, il film con star Timothée Chalamet, ha raggiunto quota 500 milioni di dollari, superando così i risultati ottenuti in precedenza da La fabbrica di cioccolato diretto da Tim Burton.

Il progetto con star Timothée Chalamet propone una storia ideata come prequel del classico scritto da Roald Dahl portato sul grande schermo in occasione del lungometraggio con star Johnny Depp.

Gli incassi del progetto

Wonka: Timothée Chalamet in una sequenza

Paul King ha diretto Wonka, che negli Stati Uniti ha guadagnato altri 8,4 milioni di dollari e, grazie alle entrate di lunedì, ha ottenuto in pochi giorni 10,8 milioni. Il totale ottenuto dal progetto con star Timothée Chalamet è salito quindi a 507,9 milioni di dollari, suddivisi in 178,8 milioni nel territorio americano e 329,1 milioni nel resto del mondo.

La fabbrica di cioccolato, nel 2005, aveva raggiunto quota 475 milioni di dollari. Il film diretto da Tim Burton aveva inoltre un budget di circa 150 milioni, a differenza del nuovo progetto che ha sfruttato un investimento di circa 125 milioni.

Gene Wilder vs Johnny Depp vs Timothée Chalamet: chi è il miglior Willy Wonka al cinema?

Un possibile sequel

Essendo una storia ambientata ben 25 anni prima degli eventi raccontati nell'opera di Roald Dahl e negli altri film, non si esclude la produzione di un sequel che continui il racconto, considerando la buona accoglienza ottenuta ai box office e le buone recensioni che hanno portato a ottenere l'83% di commenti positivi su Rotten Tomatoes. La sceneggiatura è stata firmata da Simon Farnaby, ispirandosi al romanzo scritto nel 1964 da Dahl.

Nel cast di Wonka ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby.