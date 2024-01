Dune: Parte Due, proiettati i primi 10 minuti, le reazioni entusiastiche dei fan invadono il web

La proiezione dei primi 10 minuti di Dune: Parte Due in IMAX ha emozionato il pubblico presente facendo scattare il conto alla rovescia per il sequel di Denis Villeneuve.

Dune: Parte Due arriverà nei cinema italiani il 15 marzo. Nel frattempo gli spettatori americani hanno avuto l'eccezionale opportunità di assistere ai primi 10 minuti del sequel di Denis Villeneuve, accogliendoli con reazioni entusiastiche.

Dune - Parte Due: una scena

L'occasione è stata la riproposizione del primo Dune in IMAX, accompagnata da un'anteprima di 10 minuti di Dune: Parte Due. A quanto anticipato, i fan hanno potuto vedere la cavalcata dei vermi della sabbia anticipata nel trailer di Dune 2, rimanendone letteralmente estasiati.

L'entusiasmo del pubblico

"La scena che ci hanno mostrato stasera da DUNE: PARTE DUE era semplicemente incredibile! Sono sempre stato incantato dal modo in cui Denis Villeneuve cattura la grandezza nei suoi film, ma sembra non avere eguali, soprattutto in IMAX. Questo film non arriverà mai abbastanza velocemente!" ha scritto un utente su X.

"La seconda parte sarà pazzesca. Quelli di noi che stasera hanno visto Dune di Denis Villeneuve in IMAX hanno avuto un'anteprima speciale della seconda parte. Abbiamo visto un nuovo trailer e la scena completa di Paul che cavalca un verme della sabbia per la prima volta. Sembra già un capolavoro. Non vedo l'ora!" ha aggiunto un altro.

La prima cavalcata di Paul Atreydes sui vermi della sabbia sembra aver eccitato gli spettatori al punto da diventare una delle sequenze più attese, e sembra che non deluderà le aspettative. Uno spettatore ha descritto la sua esperienza alla proiezione scrivendo su X:

"Sono andato alla proiezione di Dune in IMAX, era pieno di gente, si è conclusa con Denis Villeneuve che presentava una scena della seconda parte, e alla fine un ragazzo ha urlato DUUUUUUNE!! a squarciagola e la gente applaudiva".

Un'altra ha scritto semplicemente: "Avendo visto 10 minuti di Dune: seconda parte, lasciatemi semplicemente dire DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNEEEEEEEE".