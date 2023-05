Dune: Parte 2, lo spettacolare trailer del film con Timothée Chalamet e Zendaya

Dopo molta attesa, online è arrivato il trailer dell'atteso film Dune: Parte 2, il secondo capitolo della saga sci-fi con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya.

Il film, diretto da Denis Villeneuve, arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di novembre.

Il trailer di Dune: Parte 2

Il primo video di Dune: Part Two si apre con un dialogo tra i giovani protagonisti sulla possibilità di nuotare, parole che lasciano sorpresa Chani che non gli crede, per poi introdurre qualche breve scena con i personaggi di Florence Pugh e Austin Butler. Una sequenza mostra il protagonista, interpretato da Chalamet, in versione leader tra i Fremen, ricevendo consigli da Stilgar, parte affidata a Javier Bardem, su come cavalcare il verme. Paul cerca di lottare e montare la bestia, ma viene inghiottito dalla sabbia. Il trailer regala poi un primo piano su un paio di occhi che diventano blu dopo aver assunto la spezia. Il filmato dà quindi spazio a un dialogo tra i due personaggi e Paul appare in cima a un canyon per applaudire il popolo e combattere in uno scontro all'arma bianca con il personaggio di Austin Butler, interpretato da Sting nel film di David Lynch. Spazio poi a propositi di vendetta, amori, scontri e scontri.

Il cast del sequel

Il cast di Dune: Parte 2 potrà contare sul ritorno delle giovani star Timothée Chalamet e Zendaya. Tra gli interpreti del primo film confermati nel progetto ci sono anche Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgard e Javier Bardem.

Tra i nuovi arrivi, oltre a quello di Tim Blake Nelson, ci sono invece Florence Pugh, Austin Butler, Tim Blake Nelson, Léa Seydoux e Christopher Walken.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel sequel Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia.

Chani, interpretata da Zendaya, dovrebbe inoltre avere un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, coinvolto anche come produttore.