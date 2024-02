Dune - Parte due debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio quasi perfetto

Esordio da favola per la seconda parte del franchise diretto da Denis Villeneuve.

Mancano pochi giorni all'uscita di Dune - Parte due ma nel frattempo online circolano già le prime recensioni di chi ha avuto l'occasione di vedere il film di Denis Villeneuve. Un risultato quasi perfetto è quello che si trova su Rotten Tomatoes. A parte un paio di giudizi negativi il responso positivo è praticamente unanime.

In particolare, vengono elogiate le performance di Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler, new entry nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen.

ComicbookMovie riporta nella sua recensione che 'coloro che sperano in un blockbuster d'evasione potrebbero rimanere scossi da questo fedele, a volte borderline in maniera triste, adattamento. Ma Dune - Parte due è uno spettacolo di fantascienza al suo meglio e più audace mentre Villeneuve costruisce e forse supera (le opinioni varieranno) il suo film precedente con maestria'.

Seconda parte

I giudizi positivi in questa fase che precedete l'uscita del film potrebbero influire sull'accoglienza dell'opera di Denis Villeneuve. In Dune - Parte due, Paul Atreides si raduna con Chani e i Fremen mentre cerca la propria vendetta contro coloro che gli hanno distrutto la famiglia. Solo lui sarà in grado di prevedere un futuro che avrà il compito di prevenire.

Nel cast principale di Dune - Parte Due troviamo Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem.