Dune - Parte due, per Christopher Nolan 'è il nuovo L'impero colpisce ancora'

Il regista di Oppenheimer, Christopher Nolan, ha parlato del prossimo capitolo di Dune, diretto da Denis Villeneuve, in uscita nelle sale il 28 febbraio. Secondo Nolan, Dune - Parte due sarà il nuovo L'impero colpisce ancora, uno dei punti più alti nella saga di Star Wars.

Un paragone ambizioso, per un sostenitore del cinema tradizionale e per coloro che aprono nuove strade con una visione unica e uno stile cinematografico. In una recente apparizione pubblica insieme al regista, Nolan ha elogiato Denis Villeneuve e il suo lavoro in Dune:"Per me, non credo di esagerare se dico che se Dune - Parte due fosse uno Star Wars sarebbe molto simile a L'impero colpisce ancora, che è il mio preferito tra i film di Star Wars". Villeneuve si è detto lusingato del paragone, affermando che si tratta di 'un complimento enorme'.

Luke Skywalker come Paul Atreides

In effetti gli appassionati di cinema hanno elencato i punti in comune tra i due protagonisti principali delle saghe, Luke Skywalker e Paul Atreides; entrambi i personaggi hanno percorsi da eroi paralleli che iniziano su un pianeta desertico (Tatooine e Arrakis) e alla fine realizzano i destini delle loro discendenze come catalizzatori nel loro universo. Luke e Paul incarnano anche archetipi di eroi tradizionali, saldi nei loro ideali e nelle loro convinzioni di fronte alle avversità. Le loro decisioni sono persino guidate da una coscienza superiore (la Forza e la Voce).

In Dune - Parte due torneranno Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica) e Josh Brolin (Gurney Halleck), con le new entry Florence Pugh (Principessa Irulan Corrino) e Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen).