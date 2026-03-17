Dune Parte 3: i character poster svelano il look dei protagonisti e confermano il ruolo di Pattinson

In attesa del primo trailer, online sono stati condivisi i character poster di Dune Parte 3, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre.

Le immagini svelano il look di alcuni dei protagonisti, confermando anche il ruolo assegnato a Robert Pattinson.

I character poster dei protagonisti

Le locandine dell'atteso sequel ritraggono così Timothée Chalamet e Zendaya, protagonisti fin dal primo capitolo della storia nei panni di Paul Atreides e Chani, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Alia e Robert Pattinson che sarà il villain Scytale e che ha parlato in modo entusiastico dell'esperienza vissuta sul set.

Le immagini di Dune Parte 3 sono state diffuse per confermare che il primo trailer verrà diffuso domani.

Warner Bros ha inoltre svelato che nel cast del film, anticipato come l'"epica conclusione" della storia, ci sarà anche Isaach de Bankolé nel ruolo di Farok.

Le immagini promozionali mostrano cicatrici e segni sui volti di Atreides e Chani, mentre Alia è ritratta mentre urla e ha il volto coperto di sangue.

Dune Parte 3: il character poster di Rebecca Ferguson

Dune Parte 3: il character poster di Javier Bardem

Dune Parte 3: il character poster di Jason Momoa

Dune Parte 3: il character poster di Isaach De Bankolé

Dune Parte 3: il character poster di Florence Pugh

Dune Parte 3: il poster di Timothée Chalamet

Dune 3: il character poster di Zendaya

Dune 3: il character poster di Anya Taylor-Joy

Dune 3: il character poster di Robert Pattinson

Dune 3: il character poster di Timothée Chalamet

I fan devono quindi attendere ancora qualche ora prima di vedere qualche scena tratto dal terzo capitolo della storia che verrà raccontata compiendo un salto di 10 anni rispetto a dove si era interrotta.

Cosa sappiamo del terzo capitolo della saga

Le riprese del nuovo film di Dune erano iniziate nel luglio 2025, concludendosi poi ufficialmente a novembre. La distribuzione del film avverrà il 18 dicembre 2026, scontrandosi con Avengers: Doomsday. L'arrivo dei due progetti nelle sale nello stesso giorno ha persino portato alcuni fan a dichiarare che sarà il "Dunesday", ispirandosi a quanto accaduto nel 2023 con "Barbenheimer" in occasione del debutto di Barbie e Oppenheimer.

La Parte 3 del racconto tratto dai romanzi di Frank Herbert mostrerà Paul Atreides ormai al potere, venerato come un'icona religiosa dai Fremen, ma odiato da alcune casate che stanno cercando di sostenere una cospirazione.