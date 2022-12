Dune: Parte 2, Timothée Chalamet condivide una nuova foto dal set

Timothée Chalamet sarà nuovamente Paul Atreides in Dune: Parte 2, l'atteso sequel diretto da Denis Villeneuve, e l'attore ha ora condiviso una nuova foto scattata sul set.

La star di Bones and All ha infatti svelato un'immagine che svela una delle location utilizzate, riportando al centro dell'attenzione l'universo cinematografico tratto dall'opera di Frank Herbert.

Poche settimane fa era stata la sua co-star Zendaya a condividere un piccolo sguardo dietro le quinte dal set di Dune: Part Two, confermando che anche nel secondo capitolo della storia ci sarà spazio per paesaggi spettacolari che portano in vita gli spazi desolati in cui si svolgono gli eventi.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel sequel Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia.

Chani, interpretata da Zendaya, dovrebbe inoltre avere un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

Nel cast di Dune: Parte 2 ci saranno anche Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Christopher Walken rispettivamente nei ruoli della Principessa Irulan, Feyd-Rautha, Lady Margot e l'Imperatore Shaddam IV.