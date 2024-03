Dune: Parte 2, Tim Blake Nelson: 'Il mio personaggio tagliato dal film, sono affranto'

Tim Blake Nelson ha svelato di aver recitato in Dune: Parte 2, tuttavia il suo personaggio è stato tagliato dal montaggio finale.

L'attore, intervistato da MovieWeb, ha svelato quanto accaduto, sostenendo tuttavia Denis Villeneuve e lodando il lavoro compiuto.

Il racconto dell'attore

Child fo God: Tim Blake Nelson in una scena del film

Parlando di Dune - Parte Due, Tim Blake Nelson ha spiegato: "Non penso di avere la libertà di dire di che scena si trattava. Lascerò che sia Denis a farlo se ne vuole parlare".

Seppur affermando di essere "affranto" dalla decisione, l'attore ha tuttavia aggiunto che non ha alcun rancore per l'eliminazione del suo personaggio: "Ho avuto una bellissima esperienza andando lì a girare. E poi ha dovuto tagliarlo perché ha pensato che fosse troppo lungo. E mi si spezza il cuore, ma non ho alcun rancore. Ho amato l'esperienza e non vedo l'ora di fare di nuovo qualcosa con lui e certamente stiamo progettando di farlo".

Dune - Parte Due, le opinioni della redazione

Cosa accade in Dune: Parte 2

Il film, di cui potete leggere la nostra recensione, esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.