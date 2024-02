Dune - Parte due, la recensione entusiastica del figlio di Frank Herbert:'Finora la migliore interpretazione'

Brian Herbert, figlio del defunto Frank Herbert, autore del libro Dune, ha elogiato la trasposizione cinematografica di Denis Villeneuve, Dune - Parte Due. Il film narra la seconda parte dell'iconico romanzo di fantascienza del 1965, in arrivo nelle sale ad inizio marzo. Nel film torneranno Timothée Chalamet, Zendaya e Rebecca Ferguson tra gli altri elementi del cast principale.

"Ho visto Dune - Parte due in una proiezione privata nello studio, ed è gratificante vedere la storia di mio padre raccontata con così grande cura. Quando il nuovo film viene combinato con Dune - Parte uno è di gran lunga la miglior interpretazione cinematografica del classico romanzo di Frank Herbert, Dune, mai realizzata" ha scritto il figlio Brian Herbert su X.

Continuare l'opera del padre

Oltre ad essere il figlio di Frank Herbert, Brian Herbert si è assunto l'onere di continuare l'ampio universo di fantascienza creato dal padre attraverso una serie di romanzi prequel e sequel che ha co-scritto insieme a Kevin J. Anderson, iniziando con Dune: House Atreides del 1999, ambientato trentacinque anni prima degli eventi narrati in Dune di Frank Herbert.

Il lavoro di Brian Herbert potrebbe fungere da ispirazione per il prosieguo della saga sin dalla serie spin-off Dune: The Prophecy, in arrivo su Max nel corso del 2024. Ma l'influenza delle opere di Brian Herbert potrebbe spingersi ben oltre The Prophecy e abbracciare altri progetti in cantiere in merito all'affascinante universo di Dune. Mancano pochi giorni all'uscita del nuovo film di Dune, diretto da Denis Villeneuve.