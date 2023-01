Dune: Parte 2, Tim Blake Nelson nel cast del film

Dune: Parte 2 avrà nel proprio cast anche Tim Blake Nelson, scelto per un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli, almeno per ora.

Il primo film diretto da Denis Villeneuve ha incassato oltre 402 milioni di dollari in tutto il mondo e Warner Bros e Legendary Entertainment hanno quindi dato il via libera alla produzione del sequel.

Il cast di Dune: Parte 2, le cui riprese si sono già concluse, potrà contare sul ritorno delle giovani star Timothée Chalamet e Zendaya. Tra gli interpreti del primo film confermati nel progetto ci sono anche Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgard e Javier Bardem.

Tra i nuovi arrivi, oltre a quello di Tim Blake Nelson, ci sono invece Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Christopher Walken.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel sequel Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia.

Chani, interpretata da Zendaya, dovrebbe inoltre avere un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, coinvolto anche come produttore. Nelson, recentemente, ha recitato nel western Old Henry e nelle serie George & Tammy, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, collaborando con il regista messicano anche in occasione di Nightmare Alley e Pinocchio.