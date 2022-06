Dune: Parte 2 potrebbe utilizzare la stessa tecnologia di The Mandalorian

Se avete l'hype alle stelle per Dune: Parte Due, aspettate di sentire questa: il direttore della fotografia del film, Greg Fraser, ha anticipato la possibilità di utilizzare la stessa tecnologia di The Mandalorian nel realizzare l'atteso sequel.

In campo tecnologico, la prima serie di Star Wars prodotta da Disney+ è stata particolarmente innovativa, come hanno spesso sottolineato cast e crew dello show (e persino Ewan McGregor, che lamentava il modo in cui erano stati girati i prequel di Star Wars, ha gioito quando gli è stato detto che avrebbero utilizzato la stessa tecnologia di The Mandalorian).

E adesso sembra proprio che questo tipo di risorsa possa essere applicato anche in campo cinematografico, e più nello specifico per il sequel del film fantasy di Denis Villeneuve, Dune: Parte 2.

"Ho sviluppato questa tecnologia per la prima stagione di The Mandalorian, e poi sono andato per la mia strada come scritto nel contratto" avrebbe raccontato infatti Greg Fraser ai microfoni di IBC, direttore della fotografia di Dune, che ha lavorato anche alla serie di Lucasfilm "La realtà dei fatti è che all'epoca quel tipo di tecnologia era ancora agli inizi. Era pronta al massimo per essere utilizzata con quelle modalità, ma non aveva ancora un raggio d'azione più ampio. Adesso potremmo prendere delle decisioni differenti"

"Per il prossimo film di Dune, chissà, magari potremmo utilizzare modalità e tecnologie miste, e l'intero sistema potrebbe trarre vantaggio da questa scelta" avrebbe poi concluso Fraser, come riporta Comicbook.

Pensate ai livelli di spettacolarità che si potrebbero raggiungere... Non credete?