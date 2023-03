Dune: Parte 2 non verrà presentato in anteprima a Venezia 2023

A Venezia 2023 non sarà presentato in anteprima Dune: Parte 2, il sequel diretto dal regista canadese Denis Villeneuve.

Dune: Parte 2 non verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2023, pur puntando a un possibile debutto in occasione di un festival internazionale.

La possibile presentazione del sequel diretto da Denis Villenueve potrebbe quindi avvenire a New York, evento in programma dal 29 settembre al 15 ottobre, o a uno degli appuntamenti successivi.

Il lavoro previsto sugli effetti speciali del film Dune: Part Two non verrà infatti completato prima della Mostra del Cinema di Venezia 2023, in programma alla fine di agosto.

Il primo capitolo della storia tratta dai romanzi di Frank Herbert era invece stata presentata al Lido e a Toronto.

Secondo le fonti di Deadline, a Venezia potrebbero comunque arrivare progetti come Napoleon di Ridley Scott, Ferrari di Michael Mann, Maestro diretto da Bradley Cooper, e Killer del regista David Fincher. Tra i titoli indicati come possibilmente presenti nel programma della Mostra anche The Book of Clarence di Jeymes Samuel, il cui cast è composto da LaKeith Stanfield, Benedict Cumberbatch, James McAvoy, Alfre Woodard, Teyana Taylor, Omar Sy, David Oyelowo, Micheal Ward, e RJ Cyler.

Dune: Denis Villeneuve e Timothée Chalamet sul set

Il cast di Dune: Parte 2, le cui riprese si sono già concluse, potrà contare sul ritorno delle giovani star Timothée Chalamet e Zendaya. Tra gli interpreti del primo film confermati nel progetto ci sono anche Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgard e Javier Bardem.

Tra i nuovi arrivi, oltre a quello di Tim Blake Nelson, ci sono invece Florence Pugh, Austin Butler, Tim Blake Nelson, Léa Seydoux e Christopher Walken.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel sequel Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia.

Chani, interpretata da Zendaya, dovrebbe inoltre avere un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, coinvolto anche come produttore.