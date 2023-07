Dune: Parte 2, Godzilla v Kong 2: cancellato il panel-sorpresa del San Diego Comic-Con 2023

Lo sciopero degli attori, in corso da alcuni giorni, ha mandato in tilt la programmazione di numerosi eventi, in primis il San Diego Comic-Con in programma dal 20 al 23 luglio.

Si prospetta un San Diego Comic-Con abbastanza piatto. Dopo l'annuncio delle assenze di Marvel, Sony, Netflix, HBO e Universal, altri panel sono stati cancellati per via dello sciopero degli attori attualmente in corso. A quanto pare alla kermesse internazionale avrebbe dovuto partecipare anche Legendary con un panel a sorpresa riguardanti le prossime uscite, ma è stato annullato.

La notizia arriva direttamente da Variety secondo cui gli studios avevano intenzione di mostrare al pubblico le prime scene di Dune: Parte Due, attesissimo sequel del kolossal diretto da Denis Villeneuve, e Godzilla x Kong: The New Empire. Proprio per via dello sciopero gli attori non possono partecipare ad alcun tipo di attività promozionale per i propri film, lasciando Hollywood nel caos.

"Siamo vittime di un'industria molto avida", ha dichiarato la presidente di SAG-AFTRA Fran Drescher durante la conferenza stampa di ieri. "A un certo punto devi dire: 'No, non lo accetteremo più'".

I motivi dello sciopero

SAG-AFTRA sta lottando per ottenere salari più alti, migliori condizioni di lavoro e tutele sull'uso dell'intelligenza artificiale. La Writers Guild of America è già in agitazione da maggio, ma questa è solo la seconda volta nella storia di Hollywood in cui attori e sceneggiatori scioperano contemporaneamente. La WGA è in sciopero dal 2 maggio.

Il portavoce del San Diego Comic-Con David Glanzer ha così commentato: "Per quanto riguarda lo sciopero degli attori e i suoi possibili effetti sul Comic-Con, tendiamo ad astenerci da speculazioni o previsioni. Dirò, la nostra speranza è per una rapida risoluzione che si riveli vantaggiosa per tutte le parti in causa e consentirà a tutti di continuare il lavoro che amano".