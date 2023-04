Dune: Parte 2, girare le scene d'amore al tramonto è stata una "corsa contro il tempo"

Denis Villeneuve ha rivelato qualche dettaglio delle riprese di Dune: Parte 2, di cui sono state diffuse le prime foto ufficiali.

La storia dei protagonisti riprenderà immediatamente dopo la fine del primo capitolo e il regista canadese ha sottolineato che non si tratta di un sequel, ma, come dichiarato chiaramente anche dal titolo, di una seconda parte del racconto privo di salti temporali.

La continuazione della storia

Al centro della storia raccontata in Dune: Part Two ci sarà anche la storia d'amore tra Paul (Timothée Chalamet) e Chandi (Zendaya Coleman).

Il regista Denis Villeneuve ha dichiarato: "La cosa più importante è quella scintilla, quel rapporto tra entrambi quei personaggi. Se non la catturiamo, se non l'abbiamo sullo schermo, non c'è alcun film".

Dune 2: Léa Seydoux e Florence Pugh nelle nuove immagini ufficiali del sequel

Una corsa contro il tempo per girare dei momenti importanti

Il filmmaker ha spiegato che realizzare le scene romantiche ha rappresentato una vera e propria corsa contro il tempo nel deserto della Giordania. Villeneuve voleva infatti sfruttare la luce naturale, ma questo significava solo un'ora al giorno per poter realizzare quei momenti. Zendaya ha aggiunto: "C'è tipo un conto alla rovescia. Pensi: 'Okay, siamo arrivati qui, ma abbiamo forse un'ora per girarla'.

Quindi abbiamo realizzato un pezzo ogni giorno e, nel corso di alcuni giorni, questo ci ha dato qualche ora. Ogni volta che la rifacevamo avevamo l'occasione di dormirci sopra e pensarci, e avere nuove idee".

L'interprete di Chani ha poi spiegato: "La cosa divertente da capire in questa dimensione futuristica è come flirtano? Che cosa vuol dire per una guerriera dello spazio e per un giovane duca di un pianeta? Come dimostrano che si piacciono? Che cosa viene detto? Stiamo decisamente cercando di affrontare quella situazione, ed è stato divertente perché tutti noi eravamo perplessi. Penso fosse sconosciuto per noi come lo è per i nostri personaggi".