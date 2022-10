Dune: Part 2, Warner Bros anticipa la data di uscita

Dune: Part 2 arriverà due settimane prima del previsto nelle sale: Warner Bros ha annunciato che la nuova data di uscita è il 3 novembre 2023.

Inizialmente la distribuzione era stata fissata per il 17 novembre.

Attualmente Dune: Part Two, dopo lo spostamento di Blade annunciato dalla Marvel, non avrà titoli particolarmente attesi con cui scontrarsi ai box office nel weekend del debutto. Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà infatti il 17 novembre, come Trolls 3 di Universal e DreamWorks Animation.

Dune e Star Wars: due galassie così lontane e così vicine

Le riprese del sequel diretto da Denis Villeneuve sono attualmente in corso. Il cast comprende Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skargard, Josh Brolin, Javier Bardem.

Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux e Christopher Walken.

Dune ha incassato in tutto il mondo 401.8 milioni di dollari e, nonostante il debutto in contemporanea su HBO Max negli Stati Uniti, è riuscito a guadagnare 41 milioni di dollari nel suo weekend del debutto nelle sale. Il film del regista canadese ha inoltre ottenuto 10 nomination agli Oscar e ha conquistato sei statuette.